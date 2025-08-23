Şahan’dan Şefaatli Ziyareti

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Şefaatli’de muhtarlar, esnaf, vatandaşlar ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Şahan, İl Başkanı Hasan Kandemir, Şefaatli İlçe Başkanı Necip Yılmaz, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Muhammed Dündar ve teşkilat mensuplarıyla birlikte muhtarlarla toplantı yaptı.

Mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda vatandaşların talepleri dinlenerek çözüm yolları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Osman Güneş Parkı’nda hemşehrileriyle sohbet eden Şahan, vatandaşların taleplerini dinledi, fikirlerini aldı. Şahan, “Milletimizin sesi olmaya, her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Şahan ve beraberindeki heyet, ilçe esnafını da ziyaret etti. Esnafların görüşlerini not aldıklarını belirten Şahan, “Güler yüzleriyle bizleri karşılayan esnaflarımıza teşekkür ediyor, bu buluşmaların ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şahan, Şefaatli’de faaliyet gösteren Tablo Fashion Tekstil Fabrikası’nı ziyaret ederek üretim tesisinde incelemelerde bulundu. İlçeye istihdam sağlayan yatırımın önemine işaret eden Şahan, yatırımcılara teşekkür ederek benzeri projelerin artmasını temenni etti.

Milletvekili Şahan, Şefaatli Devlet Hastanesi’nde Başhekim Op. Dr. Nuri Timuray, idareciler, sağlık çalışanları ve tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi. Sağlık personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Şahan, hastalara acil şifalar diledi.

Şahan ve beraberindeki heyet, Şefaatli Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ile görüştü. İlçeye yönelik projelerin ele alındığı ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.