AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Başkan Arslan, belediye tarafından yürütülen projeler ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında Şahan’a detaylı bilgi verdi. Milletvekili Şahan ayrıca belediye hizmet binasını da gezdi.

Ziyarete AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, Kadın Kolları Başkanı Merve Gül Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Osman Olcay Tuğ Uyar ile belediye meclis üyeleri de katıldı.