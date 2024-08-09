AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat İl Genel Meclisini ziyaret etti.

Milletvekili Şahan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal Başkanlığında yapılan Ağustos ayı meclis toplantıları son oturumuna katılıp çalışmalar hakkında bilgi alarak kolaylıklar diledi.

Şahan burada yaptığı açıklamada, “Ağustos Ayı İl Genel Meclisi oturumuna katılım sağlayarak İl Genel Meclis üyelerimizi ziyaret ettik. İl Genel Meclis Başkanımız Adnan Ünal beyefendiyi makamında ziyaret ederek, köylerimize yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Sayın Başkanımıza ve değerli üyelerimize çalışmalarında üstün başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.