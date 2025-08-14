‘Çalışmalarımıza Ara Vermiyoruz’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Şefaatli ilçesinde hizmet veren esnafları ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesi ile birlikte bölge çalışmalarına hız veren MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Şefaatli ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret kapsamında ilk olarak ÖHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sedef, ardından İlçe Jandarma Komutanlığını, Şehit Savaş Akyol Polis Merkezi Amirliğini ve esnafı ziyaret etti.

İlçede hizmet veren esnaf ile bir araya gelen Sedef, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnafının istek ve önerilerini de dinleyen Sedef, yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Meclis çalışmalarının sona ermesi ile birlikte bölge çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Sedef, “Özellikle bölge çalışmaları yaparak esnafımızın ve vatandaşlarımızın nabzını yokluyoruz. Onların ne dediği bizim için oldukça önemli. Elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim” dedi.

Ziyarette Sedef’e, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Akgül, MHP Şefaatli İlçe Başkanı Yüksel Çelebi, MHP Şefaatli İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Yalçınkaya, Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Kabayel ve il, ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.