AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, bu yıl 38’incisi düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de düzenlenen programa katıldı.

Tören öncesinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Akgül, Ahilik geleneğinin günümüz için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Milletvekili Akgül, yaptığı değerlendirmede, Ahiliğin sadece ekonomik bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve kardeşliği güçlendiren önemli bir değer olduğunu vurguladı.

“Ahilik, berekettir; sevgiye açılan kapıdır. Bin yıllık Ahilik geleneğini aynı güzellikle bugünde yaşatan esnaf ve sanatkârlarımız başımızın tacıdır” diyen Akgül, esnafın ve sanatkârın toplumun temel direklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, bölge milletvekilleri ve binlerce vatandaş da hazır bulundu. Katılımcılar, Ahilik kültürünün Anadolu topraklarında kök salan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir miras olduğunu belirterek, bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Ahilik Haftası etkinliklerinin, esnaf ve sanatkârların toplumsal yaşamda üstlendiği rolü ön plana çıkardığını ifade eden Akgül, “Bizim medeniyetimizde esnaf ve sanatkârlarımız sadece üretici değil, aynı zamanda ahlakın, dayanışmanın ve kardeşliğin temsilcisidir. Bu mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.