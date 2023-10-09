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Tesla'nın yeni fabrikasının kurulacağı yeri belirlemek için büyük bir merak içinde beklenirken, Hindistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yatırım için yarıştığı biliniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan Kaan Zenginli'nin haberi, hem uluslararası medyada hem de Türkiye otomotiv sektöründe olumlu yankılar uyandırdı.

Elon Musk'ın liderliğindeki otomobil devi Tesla'nın Türkiye'deki yatırım planları konusunda detaylar netleşiyor. Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkevi'nde gerçekleşen görüşme sırasında, Türkiye'deki yatırımlarının desteklenmesi için bazı taleplerde bulundu. Bu taleplere yanıt olarak, Türkiye hükümeti Tesla için özel bir teşvik paketi üzerinde çalışmaya başladı.

Tesla'nın Türkiye'deki fabrika için düşündüğü arazi de belirlendi. Üç yıl önce Volkswagen'in yatırım planlarından vazgeçtiği Manisa'daki büyük arazi, Tesla'ya tahsis edilecek.

Bu yatırım, Tesla'nın dünya genelindeki altı fabrikasına ek olarak Türkiye'de yedinci fabrikasını kurmasını sağlayacak.

Ayrıca, Meksika'da inşaatı süren yedinci fabrikanın ardından dünya devinin sekizinci fabrika yatırım kararını bu yıl sonuna kadar açıklaması bekleniyor. Tesla, Türkiye'deki yatırımı ile dünya çapındaki büyümesini sürdürmeye hazırlanıyor. (Haber Merkezi)