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Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar sürerken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarından bir isim daha adaylık için adım attı.

Aday adaylığı formunu MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a teslim eden Bekir Şengül, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Üretken Belediyecilik anlayışı ve 21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye ideali ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Türk ve Türkiye Yüzyılı misyonuyla hareket ederek faziletin, feragatin, fedakarlığın, ferasetin ve muhabbetin ehli olan memleket sevdalısı aziz hemşehrilerimle, Yerköy’ü hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Şengül yaptığı açıklamada, “1982 Yerköy doğumluyum. İlk Orta Okulu Yozgat’ta okudum. 2004 yılından itibaren Yapıtur İnşaat sahibiyim. Binin üzerinde konut, 200’ün üstünde villa. Alanya ve İstanbul’da devam eden inşaatımız var. Evli 4 çocuk babasıyım. Vatanımıza milletimize Yerköy’e hizmet etmek için inandığım davamdan Milliyetçi Hareket Partisi‘nden Yerköy belediye başkanı aday adayı oldum. Yerköy’ün bütün caddelerini, sokaklarını, insanlarını, bildiğimden dolayı Yerköy’ü sevdiğimden dolayı, insanlarını sevdiğimden dolayı, bu göreve talip oldum. Gece gündüz demeden koşmaya hazırım. Yerköy’ün yaşam kalitesini daha ileri seviyelere taşımak, ticari ve sosyal hayatını geliştirmek gayesiyle Yerköy’e istikrar ve hizmet için, uyumlu yönetimle, umutlu geleceğe ulaşmak gayesiyle Milliyetçi Hareket Partisi’nden aday adaylığına başvurmuş bulunmaktayım ve bu göreve hazırım” diye konuştu.