Farkındalık Stantları Kuruldu

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 24. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bilgilendirme ve farkındalık stantları kurdu.

Çocuk Hizmetleri Birimi, Çocuk Hakları Komitesi, Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde açılan stantlarda, vatandaşlara çocuk hakları, koruyucu ailelik, evlenecek gençlere yönelik destek programları ve 2025’in “Aile Yılı” kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca sosyal hizmet müdahale yöntemleri, kurumun çalışma alanları ve başvuru süreçleri de aktarıldı.

İl Müdürü Arif Topal, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği her alanda arz odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Toplumsal bilincin oluşması, farkındalık sağlanması, doğru ve etkin hizmet sunumu için rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimiz devam edecektir” dedi.