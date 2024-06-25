Yozgat’ta yaşanan otopark sıkıntısına dikkat çeken Başkan Arslan, yaz ayı döneminde Cumhuriyet Meydanın belirli günlerde otopark olarak kullanılacağını söyledi.

Yozgat’ın farklı noktalarında otoparkların olmasına rağmen park sıkıntısının yaşandığına vurgu yapan Arslan, “Yozgat’ta ciddi anlamda otopark sıkıntısı var. Her ne kadar şehrin değişik yerlerinde otopark alanları oluşturmuş olsak da Yozgat’ın ihtiyacını karşılamıyor. Yaz aylarında da dışarıdan şehrimize çok insan geliyor ve bu misafirlerimizin de oluşturduğu bir yoğunluk var. Şehir merkezinde ne yaparsak yapalım araçlarını park edecek bir nokta bulamıyorlar. Şehirden geçen insanlar da durup bir bakmak istiyorlar ve onlar da park sorunu yaşıyorlar. Misafirlerimizin esnafa da katkısı oluyor" şeklinde konuştu.

Başkan Arslan, "Bu manada esnafımızın bizden ciddi manada talebi oldu. Cumhuriyet Meydanının cumartesi ve pazar günleri park olarak kullanılması anlamında bir talep geldi. Biz de Cumhuriyet Meydanını park alanı olarak açtık. Devamında esnafa olumlu anlamda katkısı olduğunu gördük. Hiç değilse yaz ayları boyunca bir kaç ay alanın otopark olarak kullanılmasının Yozgat’a faydalı olacağını düşündük. Aynı zamanda araç sahipleri de teşekkür ediyor. Şehirde defalarca tur atıp park edecek alanı bulamadıklarını söylüyorlardı. Hem araç sahipleri hem de esnaf durumdan memnun kaldı. Belediyenin buraya kar elde etmek gibi bir gayesi zaten yoktu. Çünkü oradan elde edilecek kar bir şeye yaramaz. Esnafımızın talebi üzerine yaptığımız bir çalışmadır” dedi.