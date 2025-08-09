Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle Akyamaç ve Musabeyliboğazı köylerinde 8 saatlik kesinti uygulanacak

Yozgat’ta elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, Akyamaç ve Musabeyliboğazı köylerinde 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintinin, şebeke üzerinde yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtilirken, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında bu uygulamanın zorunlu olduğu vurgulandı.

Yetkililer, kesinti nedeniyle vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almasını istedi. Elektrik kesintisinin planlanan saat aralığında tamamlanması bekleniyor.