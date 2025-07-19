2024/46 SATIŞ dosya numarasıyla satışa sunulan taşınmaz için detaylı bilgiler ve satış şartları, esatis.uyap.gov.tr adresinden erişime açık bulunuyor.

Satışa konu olan taşınmaz, Dayılı köyünde 140 ada, 2 parsel üzerinde yer alıyor. Taşınmaz üzerinde kerpiçten yapılmış ahır, samanlık, garaj ve arsa bulunuyor. Toplam yüzölçümü bin 196,64 metrekare olarak belirlenen taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 219 bin 47 lira 34 kuruş olarak açıklandı. Taşınmazın satışında Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

Taşınmazın ilk artırma ihalesi 2 Eylül 2025 tarihinde saat 14.47’de başlayacak ve 9 Eylül 2025 saat 14.47’ye kadar devam edecek. İkinci artırma ise 30 Eylül 2025 saat 14.47’de başlayıp 7 Ekim 2025 saat 14.47’de sona erecek.

İhale, İcra ve İflas Kanunu’nun 114 ve 126. maddeleri gereğince gerçekleştirilecek. İlgili hak sahipleri de satışa dahil olabilecek.