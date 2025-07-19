2024/46 SATIŞ dosya numarasıyla satışa sunulan taşınmaz için detaylı bilgiler ve satış şartları, esatis.uyap.gov.tr adresinden erişime açık bulunuyor.

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Yozgat Merkezde Mahkemeden Satılık Arsa (3)

Satışa konu olan taşınmaz, Dayılı köyünde 140 ada, 2 parsel üzerinde yer alıyor. Taşınmaz üzerinde kerpiçten yapılmış ahır, samanlık, garaj ve arsa bulunuyor. Toplam yüzölçümü bin 196,64 metrekare olarak belirlenen taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 219 bin 47 lira 34 kuruş olarak açıklandı. Taşınmazın satışında Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

Yozgat Merkezde Mahkemeden Satılık Arsa (1)

Taşınmazın ilk artırma ihalesi 2 Eylül 2025 tarihinde saat 14.47’de başlayacak ve 9 Eylül 2025 saat 14.47’ye kadar devam edecek. İkinci artırma ise 30 Eylül 2025 saat 14.47’de başlayıp 7 Ekim 2025 saat 14.47’de sona erecek.

Yozgat Merkezde Mahkemeden Satılık Arsa (4)

İhale, İcra ve İflas Kanunu’nun 114 ve 126. maddeleri gereğince gerçekleştirilecek. İlgili hak sahipleri de satışa dahil olabilecek.

Muhabir: Beyza Bulut