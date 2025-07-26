ÇEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre Yozgat merkez Aşağınohutlu Mahallesi'nde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şebeke Arızası Nedeniyle Elektrik Kesildi

Yozgat merkezde bulunan Aşağınohutlu Mahallesi'nde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi (ÇEDAŞ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, arızanın saat 13.39’da başladığı ve ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kesintinin 15.39’a kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, arızanın giderilmesinin ardından enerji verilmesinin planlandığını, çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

ÇEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmede, yaşanan şebeke arızasının yaklaşık iki saat içinde giderilmesinin öngörüldüğü ve bölgeye yeniden enerji sağlanacağı kaydedildi.