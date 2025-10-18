Kongreye, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Görkem Taştan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat Şoförler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, İYİ Parti ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Koçer, desteklerinden dolayı partililere teşekkür ederek şunları söyledi: “İYİ Parti 4. Olağan Merkez İlçe Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu süreçte beni destekleyen başta ailem olmak üzere Sayın Bakanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, il başkanımıza ve bütün partililerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu görevin ne kadar kutsal ve zor bir görev olduğunun farkındayım.”

Koçer, kendisinden önce görev yapan başkanlara teşekkür ederek, “İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini daha önce icra eden Aniş Kutlu, Ali Eraslan ve Raşit Coşkun son derece hassas, sağduyulu ve çalışkan bir şekilde partimizi en üst seviyelerde temsil ettiler. Sayın başkanlarımızın devrettiği bayrağı, partimizin sancağını en ileriye taşımak için var gücümle çalışacağıma huzurlarınızda söz veriyorum” dedi.

26 yaşında Türkiye’nin en genç muhtarı seçildiğini hatırlatan Koçer, “Aynı heyecanla, aynı dinamizmle ve çok daha istekli bir şekilde partimize hizmet edeceğim. Siyaset uzun soluklu bir iştir. Rahmetli Metin Başkanımız döneminden beri kurucu üyelerinden biri olduğum İYİ Parti’ye hizmet etmekten her zaman onur duydum. İYİ Parti Türk milletinin ta kendisidir, Türk milletinin asla sönmeyecek ocağıdır. Bu karanlık günlerden milletimize doğacak güneştir. Biz buradayız, milletimizin yanındayız ve eminim ki Türk milletini aydınlığa çıkarmak bizim alnımıza yazılmıştır. Çok çalışacağız, başaracağız” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar da yaptığı konuşmada kongrelerin, demokrasinin ve hukukun temel taşlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün burada yapılan bir Merkez İlçe Kongresi, yani siyasi partilerimizin hepsinin yapmak mecburiyetinde olduğu bir gerekliliği yerine getiriyoruz. İlçe kongrelerimiz önümüzdeki hafta tamamlanacak, Kasım ortasında da il kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongreler, demokrasimizin, hukukun ve iyi bir ülke olmanın temel taşlarıdır. Bu toplantılar, ülkemizin iyi yönetilmesi, adaletin, eğitimin ve ekonominin güçlenmesi açısından büyük önem taşır.”

Kayalar, gençlerin yurtdışına gitmek zorunda kaldığı bir dönemde demokrasinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Demokrasi emir komuta rejimi değildir. Demokrasi, ‘ben söyledim böyle olacak’ anlayışıyla yönetilebilecek bir sistem değildir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine uygun olarak, halkın iradesini esas alan bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır” dedi.

Kayalar, Yozgat’taki siyasi partiler arasındaki uyuma da değinerek, “2023 seçimlerinde Yozgat’taki siyasi partilerimizin il başkanlarıyla uyumlu bir şekilde çalıştık. Bizi birleştiren duygu, Yozgat sevgisi ve Yozgat’ın geleceğine olan inancımızdır. İyi insan olmanın ötesinde, şehrini düşünen, halkının geleceği için çalışan bir anlayış bizi ortak noktada buluşturdu” ifadelerini kullandı.

Kongre, yapılan konuşmaların ardından yeni yönetim kurulunun tanıtılmasıyla sona erdi.