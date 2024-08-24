Son dönemde özel okullarda kitap, kırtasiye ve diğer eğitim materyalleri için öğrenci velilerinden alınan yüksek ücretlere yönelik şikayetlerin artması üzerine harekete geçen MEB, 81 ilde bu iddiaları araştırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Özellikle Yozgat’ta yapılan bu incelemelerin detayları, dikkat çekici sonuçlar ortaya koyabilir.

MEB, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’in imzasıyla tüm illere gönderilen bir yazı ile, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili hükümlerine vurgu yaptı. Yazıda, özel okulların sadece kar amacı güderek hareket edemeyecekleri belirtilirken, devlet tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde fiyat artışlarının yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca, öğrenci velilerinden kanuna aykırı olarak talep edilen fahiş fiyatların kabul edilemez olduğu ve bu tür uygulamaların sıkı bir şekilde takip edileceği ifade edildi. Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan kitap ve kırtasiye gibi malzemelerde fahiş fiyat artışlarına izin verilmeyeceği de özellikle vurgulandı.

Bakanlık, kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden özel okullar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7’nci maddesi kapsamında yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Bu kapsamda, mevzuata uygun olmayan fiyat uygulamaları tespit edilen okullar hakkında yasal işlemler başlatılacak.

MEB, valiliklere gönderdiği yazıda, özel öğretim kurumlarının kar amacı güderek kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerini suistimal edemeyeceğini belirtti. Kanun ve yönetmeliklere aykırı davranan kurumlar için sıkı denetimlerin yapılacağını ve bu denetimler sonucunda elde edilecek verilerin genel müdürlüğe iletilerek gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Bu kapsamda Yozgat’ta da özel okulların fiyat politikaları dikkatle incelenecek ve sonuçlar doğrultusunda gerekli adımlar atılacak. Bakanlık, tüm Türkiye genelindeki özel okulların bu kurallara uyum sağlaması için denetimlerin titizlikle devam edeceğini belirtti.