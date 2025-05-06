Toplantıda merkez ilçede yürütülen imar ve yapılaşma çalışmaları ile Yerköy ilçesine yönelik yatırım faaliyetleri görüşüldü.

Toplantının ilk gündem maddesinde, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 2024-2025 yıllarını kapsayan faaliyet raporu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Nuri Çınar tarafından meclis üyelerine sunuldu.

Çınar, raporda yer alan verilerin müdürlüğün merkez ilçede yürüttüğü çalışmaları kapsamlı şekilde ortaya koyduğunu belirtti. 2024 yılı verilerine göre, kent merkezinde 136 ayırma (ifraz) ve 34 birleştirme (tevhit) işlemi gerçekleştirildi. Aynı dönemde 21 irtifak hakkı tesisi yapılırken, 10 adet 18. madde uygulaması hayata geçirildi.

Ayrıca, 19 yeni yapı ruhsatı düzenlenmiş, 17 yapıya ise kullanma izni verilmiştir. Köy yerleşik alanlarında 83 yapım izni ve 54 iskan izni düzenlenerek vatandaşların başvurularına olumlu yanıt verilmiştir.

2025 yılının ilk aylarında da çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü ifade edilen raporda; 1 uygulama imar planı ve tadilatı, 15 ayırma, 8 tevhit ve 3 adet 18. madde uygulaması tamamlandı. Ayrıca, 10 yapı ruhsatı ile 4 kullanma izni düzenlenirken, köy yerleşim alanlarında 15 yapım izni ve 8 iskan izni verildiği kaydedildi.

Toplantının ikinci gündem maddesi kapsamında, Yerköy ilçesine yönelik yatırımların ele alındığı Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Komisyon Başkanı Ümüt Şahbaz tarafından meclisle paylaşıldı.

Rapora göre, 2024 yılı için Yerköy ilçesine toplam 16 milyon 230 bin lira ödenek ayrıldı ve bu ödenek tamamen çeşitli projelerde kullanıldı. 2024 yılı bütçesinden ise ilçeye 30 milyon lira ödenek ayrıldığı belirtildi.

Ödeneğin büyük bir kısmı içme suyu altyapısına tahsis edildi. Karlı, Hacıçeşmesi, Hacımusalı ve Aşağıeğerci köylerinde içme suyu depolarının yapımının sürdüğü bilgisi verildi.

Yol altyapısında da ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çekilen raporda, 13 milyon liralık 1. kat asfalt ve 5 milyon liralık 2. kat asfalt projeleri kapsamında Bicikler-Karacaağaç ve Aydıngün köylerinde çalışmaların tamamlandığı, Kumluca köyündeki çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Yerköy'de ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri için 1 milyon liralık bütçe ayrıldığı, Iğdecik, Karacaağaç ve Çamdibi köylerinde kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Alt ve üst yapı ihtiyaçlarına yönelik olarak ayrılan 3 milyon lira ödenek ile çeşitli köylerde içme suyu sondaj çalışmaları yapıldığı ve gerekli malzeme temininin sağlandığı kaydedildi.

Komisyon Başkanı Şahbaz, Yerköy ilçesine yönelik yatırımların halkın yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirterek, projelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.