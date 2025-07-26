Yozgat – Marmaris 10 saat 30 dakika arası sürüyor. 859 km’dir.

Özel Aracınız İle Yolculuk;

Çıkış ili: Yozgat

Belediye Cd. yönünde Güneybatı ilerleyin 5 m

Döner kavşaktan çıkın 230 m

Adnan Menderes Blv./D200/E88 girin 90,0 km

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin 4,5 km

Kırıkkale Yozgat Yolu/Kırıkkale Çorum Yozgat Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 48,9 km

Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 yönünde dümdüz ilerleyin

Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 46,1 km

19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 yönünde dümdüz ilerleyin 6,8 km

Adana/İzmir/O-20/E90/Havalimanı/İstanbul/E89 yönündeki rampaya girin 1,0 km

Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m

Çankaya/Konya/Eskişehir yönündeki rampaya girin 600 m

Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 29,1 km

Ankara Çevre Yolu/O-20/E90 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin 19,8 km

Polatlı/Eskişehir/İzmir/E90 doğru Ankara - Isparta Yolu/Dumlupınar Blv./Eskişehir Yolu Kavşağı/D200 yönündeki çıkışa girin

Dumlupınar Blv./D200 boyunca ilerleyin 115 km

Afyonkarahisar/Antalya/İzmir yönündeki rampaya girin 900 m

Afyon Ankara Yolu/D260/E96 yönünde devam edin 49,0 km

Eskişehir Konya Yolu/D675 yönündeki çıkışa girin 350 m

Eskişehir Konya Yolu/D675 girin 1,4 km

Döner kavşaktan 1. çıkışa girin ve Eskişehir Konya Yolu/D675 boyunca ilerleyin 48,0 km

Döner kavşaktan Eskişehir Konya Yolu/D675 yönündeki 2. çıkışa girin

D675 boyunca ilerleyin 13,2 km

Afyon Konya Yolu/D300 yönünde sağa dönün 6,6 km

Oyuncu Dilara Aksüyek kimdir?
Oyuncu Dilara Aksüyek kimdir?
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Konya Denizli Yolu çıkışına girin 650 m

Konya Denizli Yolu yönünde devam edin 88,5 km

Afyon Keçiborlu Yolu/D650 girmek için hafif sağa dönün 300 m

Afyon Keçiborlu Yolu/D650 girin 1,8 km

Yozgat Marmaris

Afyon Denizli Yolu/Afyon-Isparta Yolu/D320 çıkışına girin 850 m

Afyon Denizli Yolu/Afyon-Isparta Yolu/D320 yönünde devam edin 8,6 km

Döner kavşaktan Isparta - İzmir Yolu/Yeni Denizli Cd./D320 yönündeki 2. çıkışa girin 1,0 km

Döner kavşaktan Afyon Denizli Yolu/Isparta - İzmir Yolu/D320 yönündeki 3. çıkışa girin 97,4 km

Cafer Sadık Abalıoğlu Blv. yönünde devam edin 200 m

Ankara yönündeki rampaya girin 160 m

Denizli Çevre Yolu/D320 yönünde sağa dönün

Denizli Çevre Yolu boyunca ilerleyin 13,8 km

Denizli Muğla Yolu/D585/E87 yönünde sola dönün 8,4 km

Tavas/Afrodisias/Muğla yönünde D330 çıkışına girin 300 m

Denizli Muğla Yolu/D330 yönünde devam edin 96,6 km

Köyceğiz Ula Yolu yönünde sola dönün 550 m

Köyceğiz Ula Yolu boyunca ilerlemek için sağa dönün 6,6 km

Ula Yolu yönünde sağa dönün 5,6 km

Ula Yolu boyunca ilerlemek için hafif sola yönelin 5,9 km

Aydın Muğla Yolu/D550 yönünde sola dönün 12,9 km

Marmaris Muğla Yolu/D400 yönünde hafif sağa dönün 27,0 km

Döner kavşaktan Ulusal Egemenlik Cd. yönündeki 3. çıkışa girin 600 m

Varış ili: Marmaris, Muğla

Yozgat Marmaris (1)

Otobüs İle Yolculuk;

Yozgat ilinde Muğla ve Marmaris’e direkt ulaşım yoktur.

Ulaşım sağlayabilmek için Ankara’dan ulaşım sağlayabilirsiniz.

Muhabir: İrem Çitak