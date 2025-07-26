Yozgat – Marmaris 10 saat 30 dakika arası sürüyor. 859 km’dir.
Özel Aracınız İle Yolculuk;
Çıkış ili: Yozgat
Belediye Cd. yönünde Güneybatı ilerleyin 5 m
Döner kavşaktan çıkın 230 m
Adnan Menderes Blv./D200/E88 girin 90,0 km
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin 4,5 km
Kırıkkale Yozgat Yolu/Kırıkkale Çorum Yozgat Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 yönündeki rampaya girin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 48,9 km
Ankara Kırıkkale Yolu/Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 yönünde dümdüz ilerleyin
Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 boyunca ilerleyin 46,1 km
19 Mayıs Blv./Yozgat - Ankara Yolu/Zile Ankara Yolu/D200/E88 yönünde dümdüz ilerleyin 6,8 km
Adana/İzmir/O-20/E90/Havalimanı/İstanbul/E89 yönündeki rampaya girin 1,0 km
Ankara Çevre Yolu Samsun Yolu Bağlantısı yönünde devam edin 350 m
Çankaya/Konya/Eskişehir yönündeki rampaya girin 600 m
Ankara Çevre Yolu/O-20 girin 29,1 km
Ankara Çevre Yolu/O-20/E90 üzerinde devam etmek için soldan ilerleyin 19,8 km
Polatlı/Eskişehir/İzmir/E90 doğru Ankara - Isparta Yolu/Dumlupınar Blv./Eskişehir Yolu Kavşağı/D200 yönündeki çıkışa girin
Dumlupınar Blv./D200 boyunca ilerleyin 115 km
Afyonkarahisar/Antalya/İzmir yönündeki rampaya girin 900 m
Afyon Ankara Yolu/D260/E96 yönünde devam edin 49,0 km
Eskişehir Konya Yolu/D675 yönündeki çıkışa girin 350 m
Eskişehir Konya Yolu/D675 girin 1,4 km
Döner kavşaktan 1. çıkışa girin ve Eskişehir Konya Yolu/D675 boyunca ilerleyin 48,0 km
Döner kavşaktan Eskişehir Konya Yolu/D675 yönündeki 2. çıkışa girin
D675 boyunca ilerleyin 13,2 km
Afyon Konya Yolu/D300 yönünde sağa dönün 6,6 km
Konya Denizli Yolu çıkışına girin 650 m
Konya Denizli Yolu yönünde devam edin 88,5 km
Afyon Keçiborlu Yolu/D650 girmek için hafif sağa dönün 300 m
Afyon Keçiborlu Yolu/D650 girin 1,8 km
Afyon Denizli Yolu/Afyon-Isparta Yolu/D320 çıkışına girin 850 m
Afyon Denizli Yolu/Afyon-Isparta Yolu/D320 yönünde devam edin 8,6 km
Döner kavşaktan Isparta - İzmir Yolu/Yeni Denizli Cd./D320 yönündeki 2. çıkışa girin 1,0 km
Döner kavşaktan Afyon Denizli Yolu/Isparta - İzmir Yolu/D320 yönündeki 3. çıkışa girin 97,4 km
Cafer Sadık Abalıoğlu Blv. yönünde devam edin 200 m
Ankara yönündeki rampaya girin 160 m
Denizli Çevre Yolu/D320 yönünde sağa dönün
Denizli Çevre Yolu boyunca ilerleyin 13,8 km
Denizli Muğla Yolu/D585/E87 yönünde sola dönün 8,4 km
Tavas/Afrodisias/Muğla yönünde D330 çıkışına girin 300 m
Denizli Muğla Yolu/D330 yönünde devam edin 96,6 km
Köyceğiz Ula Yolu yönünde sola dönün 550 m
Köyceğiz Ula Yolu boyunca ilerlemek için sağa dönün 6,6 km
Ula Yolu yönünde sağa dönün 5,6 km
Ula Yolu boyunca ilerlemek için hafif sola yönelin 5,9 km
Aydın Muğla Yolu/D550 yönünde sola dönün 12,9 km
Marmaris Muğla Yolu/D400 yönünde hafif sağa dönün 27,0 km
Döner kavşaktan Ulusal Egemenlik Cd. yönündeki 3. çıkışa girin 600 m
Varış ili: Marmaris, Muğla
Otobüs İle Yolculuk;
Yozgat ilinde Muğla ve Marmaris’e direkt ulaşım yoktur.
Ulaşım sağlayabilmek için Ankara’dan ulaşım sağlayabilirsiniz.