Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rapora göre, Yozgat’ın komşusu Kırıkkale, Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında dördüncü sırada yer aldı. Açıklanan rapora göre Yozgat en mutlu 10 şehir arasında yer almadı.

Şehirde yaşayanlar, Kırıkkale'nin sunduğu ekonomik avantajlar ve yüksek alım gücünün mutluluklarını artırdığını belirtiyor.

KIRIKKALE'NİN MUTLULUK FAKTÖRLERİ

TÜİK'in araştırması, Kırıkkale'nin yüzde 75,48’lik bir mutluluk oranıyla ülke genelinde üst sıralarda olduğunu ortaya koydu. Şehirdeki sakin yaşam tarzı, ekonomik avantajlar ve çeşitli sosyal imkanlar, Kırıkkale'nin bu başarıyı yakalamasında etkili faktörler arasında sıralanıyor.

EKONOMİK İMKANLAR VE SOSYAL YAŞAM

Hüseyin Kahya Mahallesi’nde esnaflık yapan Mustafa Taha Aksoy, şehrin emekliler için geniş yaşam alanları sunduğunu ve çalışanlar için tatmin edici imkanlar sağladığını belirtti. Aksoy, "Küçük bir şehir olmasına rağmen büyük imkanlara sahip. Kırıkkale, yaşanabilir bir şehir olarak öne çıkıyor" dedi.

Esnaf Kevser Aksoy ise Kırıkkale'de ulaşımın kolay olduğunu ve şehirde birçok imkan bulunduğunu vurgulayarak, "Burada yaşamaktan mutluyum; şehir benim için ideal" şeklinde konuştu. Esnaf Eren Balcı ise, Kırıkkale'de yaşamın huzurlu olduğunu ve yüksek alım gücünün esnafı da memnun ettiğini ifade etti.

Kırıkkale'nin ekonomik yapısı ve sosyal avantajları, şehir sakinlerinin yüksek yaşam kalitesine sahip olmasına olanak tanıyor ve bu durum, şehirdeki genel mutluluk seviyesinin yüksek olmasına katkıda bulunuyor.