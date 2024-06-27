2021 yılı atık su analizi raporu, Türkiye genelinde metamfetamin ve eroin tüketiminin yüksek olduğu illeri belirledi. Rapora göre, Isparta metamfetamin tüketimi açısından ilk sırada yer aldı.

Metamfetamin tüketimi en fazla olan ilk 15 il şu şekilde sıralandı: Aydın, Uşak, Bursa, Samsun, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Denizli, Eskişehir, Antalya, Kocaeli, Balıkesir, Burdur, Kayseri ve Isparta.

Eroin tüketimi ise en yüksek olan ilk 15 il şu şekilde belirlendi: Isparta, Denizli, Edirne, İstanbul, Uşak, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Van, Eskişehir, Kütahya, Tokat, Amasya ve Çorum. Listede Yozgat ise yer almadı.

Bu sonuçlar, Türkiye genelinde uyuşturucu kullanımı ve dağıtımıyla ilgili stratejik önlemlerin alınmasını gerektiren önemli bir göstergedir.