2021 yılı atık su analizi raporu, Türkiye genelinde metamfetamin ve eroin tüketiminin yüksek olduğu illeri belirledi. Rapora göre, Isparta metamfetamin tüketimi açısından ilk sırada yer aldı.

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Su Uyuşturuyor (3)

Metamfetamin tüketimi en fazla olan ilk 15 il şu şekilde sıralandı: Aydın, Uşak, Bursa, Samsun, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Denizli, Eskişehir, Antalya, Kocaeli, Balıkesir, Burdur, Kayseri ve Isparta.

Su Uyuşturuyor (5)

Eroin tüketimi ise en yüksek olan ilk 15 il şu şekilde belirlendi: Isparta, Denizli, Edirne, İstanbul, Uşak, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Van, Eskişehir, Kütahya, Tokat, Amasya ve Çorum. Listede Yozgat ise yer almadı.

Bu sonuçlar, Türkiye genelinde uyuşturucu kullanımı ve dağıtımıyla ilgili stratejik önlemlerin alınmasını gerektiren önemli bir göstergedir.

Kaynak: Haber Merkezi