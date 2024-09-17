Yozgat Lisesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Mevlid-i Nebi Haftası Pilav İkramı” programına İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Müftüsü Ali Gülden, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde öğle arası düzenlenen etkinlikte öğrencilere pilav ikram edildi.

Etkinlik sonrası konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Mevlid-i Nebi Haftası programları doğrultusunda düzenlenen pilav etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Altınkaynak, vatandaşları Yozgat Lisesi bünyesinde açılan “Eğitim Tarihi Müzesi’ni” ziyarete davet etti.

İl Müftüsü Ali Gülden’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.