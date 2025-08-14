Anadolu’nun ilk futbol takımının kurulduğu bu tarihi lise, sadece spor alanında değil, milli mücadele yıllarında da önemli bir rol üstlendi.

1914 yılında ilan edilen seferberlik çağrısına en hızlı karşılık veren okullardan biri olan Yozgat Lisesi, öğrencilerini ve öğretmenlerini gözünü kırpmadan cepheye gönderdi, özellikle Çanakkale Savaşı başta olmak üzere birçok cephede şehitler verdi.

Lisenin bazı dönemleri, mezun bile veremeyecek kadar kayıp yaşadı ve birçok genç vatan toprağı uğruna hayatını feda etti. Tarihi kaynaklara göre, o yıllarda Yozgat Lisesi öğrencileri sadece kalem değil, silah da tuttu. Anadolu’nun dört bir yanından gelen çağrıya Yozgat’tan yürekli bir karşılık verildi.

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşına katılan şehit ve gazilerin cephe hatıralarını araştıran Araştırmacı Yazar Osman Karaca Yozgat Lisesi’nin çok büyük kahramanlık gösterdiğini söyledi.

Karaca, Yozgat Lisesi öğrencilerinden 1919 yılına kadar Yozgat Lisesi’nde bulunan Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun, Millî Mücadele’nin başlangıcından sonuna değin Yozgat’ta bulunduğu zamanda kayda aldığı günlüklerinden faydalandığını belirtti. Yozgat Lisesi arşiv araştırmalarında öğrenci ve öğretmenlerinin tamamının 1914 yılında seferberliğe iştirak ettiğini söyleyen Karaca "1910 yılında kurulmuş futbol takımının belgelerine ulaştık. Bu Anadolu’da kurulmuş ilk futbol takımı olarak görünüyor. Yaşadığımız şu günlerde seferberliğin 111’nci yılını idrak ediyoruz. 2019 yılında Yozgat Lisesi’ne ‘Şeref Madalyası’ isteğinde bulunduk ve bunun için 10 bin imza topladık. İzmir Lisesi, Galatasaray Lisesi birçok mektepliler savaşa iştirak etmiş ve geri gelememişler. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden şeref madalyası verilmesini istiyoruz" dedi.

Şeref madalyası taleplerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dile getirildiğini söyleyen Karaca, "Milletvekilleri Ali Keven ve İbrahim Ethem Sedef meclis kürsüsünde dile getirdi fakat bir sonuç alınamadı. Özellikle Yozgat gibi taşra memleket için çok değerli bir madalya olacak. Yozgat’ın kahramanlığını belgeleyecek ve şehitlerimize rahmet okunacak. Bu okulda okuyan öğrencilerin aynı ruhla hizmet edeceğini düşünüyorum. Dedesinin hatırasını anlatırken gözyaşı döken insanlara rastladım. 1923 yılında savaş bitip ordu terhis olduğunda geride sakatlar ordusu, dullar ordusu ve yetimler ordusu şeklinde üç ordu kaldı. Bu millet küllerinden yeniden doğmuş" ifadelerini kullandı.