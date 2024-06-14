Yozgat Valiliği tarafından kurban kesim yerleri açıklandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Yozgat Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri hakkında vatandaş bilgilendirildi.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı'nda kurbanlarımızı hijyenik ve düzenli bir şekilde kesmek hepimizin sorumluluğudur. Lütfen kurbanlarınızı Belediyemiz tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde keserek hem çevremizi temiz tutalım hem de dini vecibelerimizi doğru şekilde yerine getirelim. Bu konuda göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz. Bayramınız mübarek olsun” denildi.

Yozgat Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şu şekilde: Fakıbeyli köyü mevkii – Yeni Hayvan Pazarı, Karatepe Mahallesi – Yaşamkent Sitesi önü ve Abdülhamit Han Cami üstü, Bahçeşehir Mahallesi – Bahçeşehir Cami üstü ile M. Hulusi Efendi Mahallesi Eski Hayvan Pazarı.

Belediye yetkililerince konu ile ilgili yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi: “İzin verilen yerler dışında kesim yapmak yasaktır. Şahsi kesim yapacak hemşehrilerimiz cadde ve sokaklara taşmamak şartıyla özel mülkiyetlerinde kesim yapabilirler.”