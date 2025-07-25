Özel araçla yapılan yolculuk ortalama 1 saat 15 dakika sürüyor. Güzergâh boyunca yol durumu büyük oranda elverişli olup, ulaşım rahatlıkla sağlanıyor.

Güzergah Bilgileri

Yolculuk genellikle Yozgat – Sarıkaya – Boğazlıyan – Kozaklı güzergâhı üzerinden yapılıyor. Bu rota, hem en kısa mesafe olması hem de düzgün yol altyapısı nedeniyle sürücüler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde Yozgat’tan Kozaklı’daki kaplıcalara yoğun bir ziyaretçi akını oluyor. İlgi gören termal tesisleriyle bilinen Kozaklı, Yozgatlı vatandaşlar için hem sağlık hem de dinlenme amaçlı önemli bir uğrak noktası haline gelmiş durumda.

Toplu taşıma kullanmak isteyenler için ise ilçe otobüsleriyle veya özel minibüslerle ulaşım sağlamak mümkün. Ayrıca bazı turizm firmaları da dönemsel olarak Kozaklı’ya günlük turlar düzenliyor.