Sorgun TSO hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, yönetim kurulu üyeleri, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Dilara Uyar, KOSGEB uzmanları ile çok sayıda girişimci ve işletme temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Arslan, KOSGEB desteklerinin Sorgun ve çevresindeki işletmeler için büyük önem taşıdığını belirterek, “Özellikle yeni iş kurmak isteyen girişimcilerimiz ve işini büyütmek isteyen üyelerimiz için bu tür toplantılar yol gösterici oluyor. Odamız olarak KOSGEB ile iş birliğimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Dilara Uyar, sunumunda KOSGEB’in genel yapısı, başvuru süreçleri ve destek programları hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Uyar, öncelikli destek programları arasında girişimcilik destekleri, KOBİ’lerin yatırım destekleri ve kuruluş tarihinden itibaren 3 yılını doldurmamış işletmelere yönelik makine-teçhizat, yazılım ve personel giderlerine yönelik özel paketlerin yer aldığını aktardı.

KOSGEB uzmanları ise teknik sunumlarında başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar, destek kapsamındaki sektörler, e-devlet üzerinden yapılacak işlemler ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi verdi. Katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Toplantı sonunda katılımcılar, KOSGEB desteklerinin daha görünür hale gelmesi açısından bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu belirterek, düzenleyen kurumlara teşekkür etti.