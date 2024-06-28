Yozgat ve çevresinde yoğunlaşan büyük bir tehlike beliriyor!

Konya, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri gibi illerde sıkça rastlanan bir böcek türü, duvar çatlaklarında gizleniyor ve bir günde 60 yumurta bırakarak üremeye devam ediyor.

Bu böcekler özellikle bahar aylarında aktif hale geliyor, gündüzleri saklanıp gece etkinlik gösteriyorlar. Evlerin iç ve dış duvarları arasındaki boşluklarda ve çatlaklarda yaşayan bu böcekler, ölü deri ve saçlarla besleniyor ve bu durum endişe yaratıyor.

Rentokil Teknik Akademi Başkanı Paul Blackhurst, gümüş böceklerinin potansiyel tehlikeleri hakkında uyarılarda bulundu. Blackhurst'a göre, bu tür özellikle kağıt, kitap ciltleri ve nemli giysiler gibi besin kaynaklarına ilgi gösteriyor ve insan kalıntılarıyla da besleniyor olabilir.

Ayrıca, bu böceklerin hastalık taşıyıp taşımadığı konusunda kesin bilgi olmamakla birlikte, alerjik reaksiyonlara yol açabilecekleri belirtiliyor.

Son araştırmalar, gümüş böceklerinin sayısında artış yaşandığını ve bu durumun istilaya neden olabileceği konusunda uyarılar yapıldığını gösteriyor. Bu nedenle, bu böceklerin yayılmasını önlemek için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.