Konya Ereğli Yozgat Kaç Kilometre?

Konya Ereğli Yozgat arası yaklaşık olarak 370 Kilometre mesafededir.

Konya Ereğli Yozgat Arası Kaç Saat?

Konya Ereğli Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 3 saat 23 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Konya Ereğli Yozgat Otoyol Ücreti

Konya Ereğli ile Yozgat arasındaki yolculuk, KGM Adana Niğde Otoyolu üzerinden yapılmaktadır. Bu güzergâh, sürücülere konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunar. 2025 yılı güncel tarifesine göre, bu rotayı kullanarak seyahat ettiğinizde toplam otoyol ve köprü ücreti 45 ₺'dir.

Geçiş ücretleri gişelerde nakit veya HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ile ödenebilmektedir.

Konya Ereğli Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Konya Ereğli ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 370 Kilometrelik Konya Ereğli Yozgat mesafesi için 24,1 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.233 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 22,2 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.190 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 28.9 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 756 ₺ olacaktır.