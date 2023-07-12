Ziyarette, Yozgat il, ilçe ve belde belediyeleri ile İl Özel İdaresi başta olmak üzere şehrin talepleri konuşuldu.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Parti Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, “Bakanımızı Yozgat’ımıza davet ettik ve en yakın zamanda kendisini Bozok Yaylasında ağırlayacağız. Misafirperverliği ve Yozgat'ımıza ilgi ve alakası için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum. Yozgat'ımızın her alandaki talep ve isteklerini yerelden genele olmak suretiyle çözüm üretmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz. Bozok Yaylasına hizmet için durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir