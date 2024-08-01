BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, doğalgaz fiyatlarındaki bu artış, piyasa koşulları, fiyat istikrarı ve maliyet unsurlarının göz önünde bulundurulmasıyla belirlendi.

Açıklamada, "Kuruluşumuzun doğalgaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tarife kararları ve alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak, en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" denildi.

1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat düzenlemesi şu şekilde:

Konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 artış.

Yıllık doğalgaz tüketimi 300.000 Sm³ ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 33,1 artış.

Bunun yanı sıra, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında ve yıllık doğalgaz tüketimi 300.001 Sm³ ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bu düzenlemeyle birlikte konutlarda doğalgaz kullanım maliyetlerinde önemli bir artış yaşanacak.

Yozgat’ta da yaşanacak artış zam haberinin ardından vatandaşlar, “Yozgat’ta kış zor geçecek” yorumunda bulundular.