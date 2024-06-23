Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, şehir yenileme projeleri kapsamında ekonomik fiyatlarla arsa satışlarına başladı.

TOKİ aracılığıyla gerçekleştirilen bu satışlarda, fiyatlar 29 bin TL'den başlıyor ve herhangi bir ikamet zorunluluğu bulunmuyor. Bu avantajlı fırsat, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 51 İLDE ARSA SATIŞLARI BAŞLADI

Emlak Müzayede tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 51 farklı ilinde arsa satışları yapılacak. Bu satışlar için herhangi bir ikamet şartı aranmıyor; ev sahibi olsun olmasın, tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilir. İşte arsa satışı yapılacak illerin listesi:

Adana

Ağrı

Aksaray

Amasya

Antalya

Aydın

Balıkesir

Batman

Bingöl

Bitlis

Bursa

Çanakkale

Denizli

Düzce

Edirne

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Hakkari

Isparta

İzmir

Kars

Kastamonu

Kırklareli

Kırşehir

Kayseri

Kocaeli

Kütahya

Mersin

Muğla

Niğde

Ordu

Osmaniye

Sakarya

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

Afyonkarahisar

Ankara

İstanbul

Kahramanmaraş

Konya

Malatya

Mardin

Samsun

Şanlıurfa

AÇIK ARTIRMA İLE ARSA SATIŞI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetindeki çeşitli arsaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından organize edilecek bu açık artırmalar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a uygun olarak gerçekleştirilecek. Açık artırma süreci, 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasal düzenlemelerin dışında tutulmuş olup, Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili kararnamesi ve özel hesap yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yürütülecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE GEREKLİ BELGELER

Arsa alımı için başvurular başlamış bulunuyor. Başvuru yapacak adayların, arsa değerine göre belirlenen teminat miktarlarını yatırmaları gerekiyor. İşte belirlenen teminat miktarları:

Tahmini Değeri 70.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL,

Tahmini Değeri 70.001 TL - 700.000 TL arası olan gayrimenkuller için 70.000 TL,

Tahmini Değeri 700.001 TL - 1.650.000 TL arası olan gayrimenkuller için 165.000 TL,

Tahmini Değeri 1.650.001 TL - 4.000.000 TL arası olan gayrimenkuller için 400.000 TL,

Tahmini Değeri 4.000.001 TL - 9.500.000 TL arası olan gayrimenkuller için 950.000 TL,

Tahmini Değeri 9.500.001 TL - 22.500.000 TL arası olan gayrimenkuller için 2.250.000 TL,

Tahmini Değeri 22.500.001 TL - 54.000.000 TL arası olan gayrimenkuller için 5.400.000 TL,

Tahmini Değeri 54.000.001 TL - 130.000.000 TL arası olan gayrimenkuller için 13.000.000 TL,

Tahmini Değeri 130.000.001 TL - 330.000.000 TL arası olan gayrimenkuller için 33.000.000 TL,

Tahmini Değeri 330.000.001 TL ve üzeri olan gayrimenkuller için 60.000.000 TL.

GEREKLİ BELGELER

Açık artırmaya katılmak isteyen bireyler veya kurumlar, belirlenen banka hesabına katılım teminatını yatırdıktan sonra aşağıdaki belgeleri Emlak Yönetim'e teslim etmelidir:

Gerçek kişiler için resmi kimlik belgesinin fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği),

Tüzel kişiler için Şirket İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve şirket kaşesi,

Ortaklık durumunda, ortaklık hisse oranlarının şartnamede belirtilmesi,

Vekaleten katılım için noter onaylı vekaletname,

Her gayrimenkul için katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu,

İmzalanmış ve kaşelenmiş Açık Artırma ile Satış Şartnamesi ve ekleri.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN

Arsa satışlarıyla ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için TOKİ'nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için başvurunuzu zamanında yapmayı unutmayın.