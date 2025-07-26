Yozgat Kırklareli Kaç Kilometre?

Yozgat Kırklareli arası yaklaşık olarak toplam 876 Kilometre mesafededir.

Yozgat Kırklareli Arası Kaç Saat?

Yozgat Kırklareli arasın yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 7 saat 33 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Kırklareli Otoyol Ücreti

Yozgat ile Kırklareli arasındaki yolculuk, KGM Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu, Kuzey Çevre Otoyolu, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu ve KGM Avrupa Otoyolu üzerinden yapılmaktadır. Bu güzergâh, sürücülere konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunar. 2025 yılı güncel tarifesine göre, bu rotayı kullanarak seyahat ettiğinizde toplam otoyol ve köprü ücreti 1.242 ₺'dir.

Geçiş ücretleri gişelerde nakit veya HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ile ödenebilmektedir.

Yozgat Kırklareli Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Kırklareli arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 876 Kilometrelik Yozgat Kırklareli mesafesi için 56,9 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.919 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 52,6 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 2.818 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 68.3 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.790 ₺ olacaktır.