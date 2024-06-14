Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla birçok ilde karayollarında ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama geldi.

Yozgat Valiliği, İçişleri Bakanlığı Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla araçlara kısıtlama geldiğini duyurdu.

14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00’a kadar; kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında; Kurban Bayramı tatili ile özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşabileceği göz önünde bulundurularak, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00’a kadar; kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine kısıtlama getirilmiştir” denildi.