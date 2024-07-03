Azizlibağları Mahallesi yolu üzerinde bulunan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Batı Kampüsüne yakınlığı sebebiyle kız öğrenciler tarafından tercih edilen Kınalı Hasan KYK Kız Öğrenci Yurdunun erkek öğrenci yurduna dönüştürüleceği bir süredir Yozgat kamuoyunda konuşulan konular arasında yer alıyor.

Önceki dönemde belediye tarafından Kınalı Hasan KYK Kız Öğrenci Yurdunun hemen karşısına özel inşaat ve işletme ruhsatlarının verilmesiyle birlikte öğrencilerin sıkıntı yaşanmasına neden olduğu şikayetlerin artmasıyla birlikte gündeme gelmişti.

24 SAAT POLİS NOKTASI

Önceden devriye görevi yapan emniyet ekipleri son dönemde kız öğrencilerin yurdun çevresindeki gürültüden ve öğrenci olmayan şahıslardan rahatsız olması üzerine gelen şikayetlerin artmasıyla güvenlik önlemleri artırılarak devriye görevi yerine 24 saat sabit polis ekipleri görevlendirildi.

ARAÇ PARKI YASAKLANDI AMA…

Yozgat Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi ortak çalışma yaparak Kınalı Hasan KYK Kız Öğrenci Yurdu önünde bulunan yola araç park yasağı getirildi.

Yurtta kalan öğrencilerin gürültüden ve kalabalıktan rahatsız olmaması için yurdun ve ticari işletmelerin önüne araç park edilmesi yasaklandı ve park yasağı levhaları yerleştirildi.

Edindiğimiz bilgiler göre, park yasağının ardından kız öğrenci yurdunun karşısındaki ticari işletmelere gelen müşteriler kız öğrenci yurdu ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında kalan yol güzergahı üzerine araçlarını park etmeye başladılar.

ÇÖZÜM ERKEK YURDU MU?

Öncesinde yaşanan sorunlar ve Kınalı Hasan KYK Kız Öğrenci Yurdunun hemen karşısında özel yapılaşmanın artması ile birlikte yurdun erkek öğrenci yurduna dönüştürülmesi ile şikayetlerin büyük oranda azalacağı Yozgat kamuoyunda konuşuluyor.