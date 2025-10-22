Yozgat Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO), yaralı halde bulduğu ve "Su" adını verdiği leyleğin 20 gün boyunca bakımını üstlenen Emine Zümra ve ablası Zeynep Tufaner'e teşekkür plaketi verdi.

Dernek Başkanı Fahri Genç, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Tufaner kardeşlerin eğitim gördüğü Saray Yibitaş İlkokulunu ziyaret ederek, kardeşlerle konuştu ve onlara plaket verdi.

Genç, Tufaner kardeşlerin hayvan sevgisiyle örnek bir davranış sergilediğini belirterek, yaralı bir leyleği sahiplenip bakımını üstlenmesinin herkese örnek olduğunu belirtti.

Hayvan sevgisiyle büyüyen çocukların doğaya da sahip çıkacağını vurgulayan Genç, Emine Zümra ve ablası Zeynep'e teşekkür etti

Ziyarette HAYDİ ekibi de sokak hayvanlarının korunmasına yönelik duyarlılığından dolayı Tufaner kardeşleri kutladı.

Tufaner kardeşler plaketin kendilerine çok mutlu ettiğini belirterek, leylek "Su"nun iyileşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.