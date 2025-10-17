Yozgat'ta kanyonda yavrulayan anne keçi ile yavrularının görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, doğal güzelliklerinin yanı sıra canlılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce kanyona bırakılan dağ keçileri ortama uyum sağlayarak çoğalmaya başladı.

Yavrusu ile kanyonda gezen dağ keçisinin görüntüsü cep telefonu ile görüntülendi. Anne keçi ve yavru keçinin sevimli görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

Yetkililer, dağ keçilerine zarar verilmemesi ve farklı yiyeceklerle beslenmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.