‘Saklı Cennet' Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Yozgat'taki Kazankaya Kanyonu ziyaretçi akınına uğruyor.

Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya Köyünden başlayıp, Çorum İncesu'ya kadar devam eden ve içerisinden Çekerek Irmağı'nın aktığı, ‘Saklı Cennet' olarak adlandırılan kanyona, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilgi önceki yıllara oranla arttı.

Aşırı sıcaklardan bunalan insanlar, yürüyüş yolu yapım çalışmaları nedeniyle belli bir noktaya kadar gidip, kanyonu gezerken, Çekerek Irmağı sularında da serinleyip, vakit geçiriyor.

Yozgat'ta bulunan ‘Saklı Cennet' olarak adlandırılan Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması, bölgenin eko turizm potansiyelinin geliştirilerek yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm rotası oluşturulması amacıyla planlanan projeyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında, 240 metresi kaya yüzeyinde ahşap yürüyüş platformu olmak üzere 2 kilometre yürüyüş rotası, seyir terası, ahşap döşeme köprü, taş köprü iki farklı alanda toplam 400 çadır kapasiteli kamp alanı yapılması planlanıyor.

Çalışmalara rağmen doğal güzellikleriyle büyüleyen kanyon, çevre illerden gelen doğa tutkunları sayesinde İç Anadolu'nun gözde mekanı haline gelirken, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak, huzur bulmak ve serinlemek isteyenleri cezbediyor.

Aydıncık ilçesine çevre il ve ilçelerden gelenler, kanyonu gezip, Çekerek Irmağı sularında serinleyerek, hoş vakit geçirirken ilçede bulunan turizme yönelik müze ve sanat atölyelerini gezmeyi de ihmal etmiyor.