Bölgesel kalkınmayı teşvik etmek ve yatırımcıların ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak amacıyla faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri (YDO), hem ofis içi hem de saha çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Yatırım Destek Ofisleri, son bir yıl içerisinde Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinde toplamda 1136 bilgilendirme ve danışmanlık işlemi gerçekleştirerek yatırımcılara kapsamlı hizmetler sundu.

Bu hizmetler, devlet destekleri, izin ve ruhsat işlemleri, yatırım teşvik sistemleri başvuru süreçleri ve uygulama aşamaları gibi kilit konuları kapsıyor. Ajans, proaktif bir hizmet anlayışı benimseyerek, yatırımcıların ve firmaların sahadaki ihtiyaçlarını bizzat gözlemledi ve onlara yönelik çözüm önerileri sundu.

Yatırım Destek Ofisleri, son bir yılda 456 firma ziyareti gerçekleştirerek, özel sektörün gereksinimlerini yerinde tespit etti.

Bu ziyaretler sırasında, devlet destekleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı, danışmanlık faaliyetleri sunuldu ve ajansın çalışmaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Yapılan bu saha çalışmaları, yatırımcıların karşılaştığı zorlukları anlamak ve onlara en uygun destekleri sunmak adına büyük önem taşıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN YENİLİKÇİ DİJİTAL ÇÖZÜMLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Yatirimadestek.gov.tr sitesi, tüm devlet desteklerini tek bir çatı altında topluyor ve yatırımcılara güncel bilgiler sunuyor. Bu dijital platform, Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanan Ön Fizibilite Raporları ile yatırım fırsatlarını da yatırımcılara sunarak, önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca, site üzerinde bulunan “Soru-Cevap” bölümü, yatırımcılara Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri ile doğrudan iletişim kurma imkanı tanıyor ve 24 saatten kısa bir sürede yanıt alınabiliyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisleri, son bir yıl içerisinde Yatirimadestek.gov.tr üzerinden gelen 30 soruya 24 saatten kısa bir sürede dönüş yaparak, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde sağladı. Bu hızlı yanıt verme süreci, yatırımcıların karşılaştığı sorunlara zamanında müdahale edilmesini ve desteklerin daha erişilebilir hale gelmesini sağlıyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, yatırımcılara yönelik sunduğu bu kapsamlı destek ve bilgilendirme hizmetleriyle, bölgesel kalkınmayı desteklemeye ve yatırımcıların iş süreçlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Ajansın sağladığı bu hizmetler, bölge genelinde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından büyük bir önem taşıyor.