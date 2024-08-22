Kayseri, Sivas, Yozgat ve Malatya gibi şehirler, art arda gelen deprem uyarılarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu bölgelerde meydana gelebilecek 7 büyüklüğünde depremlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

UYARILAR ART ARDA GELDİ: 7 ŞEHİR RİSK ALTINDA

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Sivas, Tokat, Giresun, Erzincan, Yozgat, Kayseri ve Malatya'da beklenen olası depremler hakkında kritik uyarılarda bulundu. İçelli, bu bölgelerdeki fay hatlarının uzun süredir hareketsiz olduğunu ancak bu durumun tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini belirtti. "2,5 milyon yıldır hareketsiz olduğu gerçeği sizi yanıltmasın, kırmızı alarm zilleri çalmaya başladı" dedi.

DEPREM RİSKİ BÜYÜK: 7 ŞİDDETİNDE SARSINTI BEKLENİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Sivas'ta 4,1 şiddetinde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Uzman Serkan İçelli, bu depremin sözde ölü bir fay üzerinde gerçekleştiğini ve bu durumun büyük bir deprem riskini ortaya çıkardığını vurguladı. "Hafik'ten İmranlı'ya kadar uzanan 62 kilometrelik Kuvaterner fay hattı, eğer harekete geçerse 7 büyüklüğünde bir deprem yaratabilir" diye konuştu.

SURİYE DEPREMİ VE HATAY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Geçtiğimiz gece Suriye'de meydana gelen ve Hatay'da da hissedilen deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan İçelli, "Bu deprem, Ölü Deniz Kırığının Serghaya fayı üzerinde meydana geldi. Eğer Misiyaf Fayı üzerinde gerçekleşseydi, daha büyük bir deprem beklenebilirdi. Ancak bu durum şu an için ciddi bir tehdit oluşturmuyor. Maksimum 6 büyüklüğünde bir deprem yaratabilir," diyerek Hatay halkını sakin olmaya çağırdı.

FAY HATLARI ÜZERİNDE TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Serkan İçelli, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Malatya için yaptığı uyarılarda, Tavra ve Düzyayla Boğazları arasında yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda bir fay hattı bulunduğunu ve bu hattın 7 büyüklüğünden büyük depremler üretme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Ancak, 5,5 ila 6,0 büyüklüğünde depremlerin olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE 1. SEVİYE DEPREM BÖLGESİ: ÖNLEMLER ALINMALI

İçelli, Türkiye'nin tamamının 1. seviye deprem bölgesi olarak kabul edilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. "Bugün sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, yarın bu yükü tüm ülke olarak taşımak zorunda kalacağız," diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Sivas çevresinde yer alan 62 kilometrelik Kuvaterner fay hattının harekete geçmesi durumunda, ciddi bir depremin yaşanabileceği uyarısını yineledi.

BÖLGEDEKİ DEPREM RİSKİ CİDDİYETİNİ KORUYOR

Serkan İçelli'nin açıklamaları, özellikle Kayseri, Sivas, Yozgat ve Malatya gibi şehirlerde yaşayan vatandaşların deprem riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin birçok bölgesi, potansiyel büyük depremlerle karşı karşıya kalabilir. Uzmanların çağrılarına kulak verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.