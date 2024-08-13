Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından 2024 Yılı Turizm Fizibilite Desteği sonuçları açıklandı.

2024 Yılı Turizm Fizibilite Desteği Programı kapsamında ORAN tarafından yapılan proje başvurusu, 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 158 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve desteklenecek proje listesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandı.

ORAN tarafından 2024 Yılı Turizm Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje listesi şu şekilde açıklandı: “Proje ismi: Çekerek İlçesi Bilim Merkezi Kampları için Konaklama Tesisi Yapımı, Başvuru sahibinin adı Bozok Üniversitesi, destek tutarı 262 bin lira. Bütçe 350 bin lira. Destek oranı yüzde 75. Yozgat Sorgun Yeniyer Kasabası Habisboğazı Hitit Heykel Atölyesinin Açık Hava Müzesi Yapılarak Turizme Kazandırılması, Yeniyer Belediyesi, 300 bin lira, 400 bin lira yüzde 75.”

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, “Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS’a yüklenmiş destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin ve Ajans tarafından talep edilecek diğer belgelerin Ajans’a teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin tamamlanması sonrasında destek almaya hak kazanan yararlanıcı kurum ile Ajans arasında sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmenin imzalanma tarihi yararlanıcı kuruma ayrıca bildirilecek olup sözleşme aşamasında başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerekli belgeler talep edilecektir. Sözleşmeye davet bildirimi sonrası listedeki başvuru sahibi ilgili mevzuat çerçevesinde belirtilen sürede sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destekten yararlanamayacaktır” ifadelerine yer verildi.