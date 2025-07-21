Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.
20 Temmuz 2025 tarihinde Yozgat-Kayseri karayolunda gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uyulup uyulmadığı Çayrakopter ile havadan takip edildi.
Denetime İl Merkez ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri ve Jandarma Asayiş Timleri katıldı.
6 ekip ve 20 personelin görev aldığı uygulama, 3 ayrı kontrol noktasında eş zamanlı olarak yürütüldü.
Yapılan uygulamalarda: 364 kişi, 174 araç kontrol edildi, 1 araç trafikten men edildi, 6 adet cezai işlem uygulandı.
Yozgat İlas Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilerek, “Trafiğin denetlenmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.