Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

20 Temmuz 2025 tarihinde Yozgat-Kayseri karayolunda gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uyulup uyulmadığı Çayrakopter ile havadan takip edildi.

Denetime İl Merkez ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri ve Jandarma Asayiş Timleri katıldı.

Havadan Trafik Denetimi1

6 ekip ve 20 personelin görev aldığı uygulama, 3 ayrı kontrol noktasında eş zamanlı olarak yürütüldü.

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Yapılan uygulamalarda: 364 kişi, 174 araç kontrol edildi, 1 araç trafikten men edildi, 6 adet cezai işlem uygulandı.

Havadan Trafik Denetimi-1

Yozgat İlas Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilerek, “Trafiğin denetlenmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Emre Akses