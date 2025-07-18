Yozgat’tan Kayseri’ye gitmek için hangi yolları tercih edile bilinir.
Özel Araç İle;
Yozgat-Boğazlıyan Yolu üzerinden 2 sa. 16 dk. (171,5 km)
D260 üzerinden 2 sa. 27 dk. (173,9 km)
Yozgat-Boğazlıyan Yolu ve Felahiye Yolu üzerinden 2 sa. 33 dk. (177,3 km)
Üç farklı yol seçeneği ile belli saat ve km farklarıyla sunulmuştur.
Diğer ulaşım aracı olan otobüs ile yolculuk yapmak isterseniz.
Otobüs İle Yolculuk;
2 saat 40 dakika gibi bir sürede hedefiniz olan Kayseri’ye ulaşabiliniz.
En ucuz otobüs bileti 500 TL olarak sunulmaktadır.