Yozgat’tan Kayseri’ye gitmek için hangi yolları tercih edile bilinir.

Özel Araç İle;

Yozgat-Boğazlıyan Yolu üzerinden 2 sa. 16 dk. (171,5 km)

D260 üzerinden 2 sa. 27 dk. (173,9 km)

Yozgat-Boğazlıyan Yolu ve Felahiye Yolu üzerinden 2 sa. 33 dk. (177,3 km)

Üç farklı yol seçeneği ile belli saat ve km farklarıyla sunulmuştur.

Diğer ulaşım aracı olan otobüs ile yolculuk yapmak isterseniz.

Otobüs İle Yolculuk;

2 saat 40 dakika gibi bir sürede hedefiniz olan Kayseri’ye ulaşabiliniz.

En ucuz otobüs bileti 500 TL olarak sunulmaktadır.