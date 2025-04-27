T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde 550 öğretmenin katılımıyla çevrim içi olarak düzenlenen Ulusal STEM Çalıştayı tamamlandı.

Çalıştay, 20 Nisan Pazar günü online sunumlarla başladı. Türkiye Scientix Koordinatörü Dr. Tunç Erdal Akdur'un STEM hakkında genel bilgilendirmesiyle açılış yapan etkinlikte, çok değerli akademisyenler ve Scientix elçileri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Çalıştay süresince öğretmenler, 5E modeli çerçevesinde STEM senaryoları yazarak sınıflarında uygulamalar gerçekleştirdi ve prototipler tasarladı. Ülkenin dört bir yanında yüzlerce STEM senaryosu üretildi, saha uygulamaları yapıldı ve binlerce öğrenci STEM ile buluştu.

Katılımcılar, sahada uygulama yaparak sadece teorik bilgi edinmekle kalmayıp gerçek birer üreticiye dönüşmüşürken, 5E modeline uygun şekilde yazılan tasarım odaklı senaryolar ve proje öneri formları, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılacağı belirtildi.

Organizasyonda gönüllü olarak emek veren, organizatör öğretmenler Elif Yılmaz ve Ebru Efe Özçam başta olmak üzere, Bartın, Bolu, Çankırı, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Yozgat ve Gümüşhane illerinden katkı sağlayan Scientix elçilerine ve çalıştaya değer katan ülkenin dört bir yanından katılan öğretmenlere teşekkür edildi.