T.C.

YOZGAT İLİ

YOZGAT KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

İLAN

Birliğimize Hizmetinde Kullanılan 2 adet Kamyon Araçların Satışı işi 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1-) Satışa Konu Araçlar ; Muhammen bedel, Geçici teminat, İşin niteliği, Plakası ,Markası ve Modeli

Niteliği ve Plakası Markası Modeli Muhammen Bedel Geçici Teminat (%3) Kamyon Kapalı kasa 66 LP 061 İsuzu NPR Faal Durumda 2009 530.000,00 TL+KDV 15.900,00 TL Kamyon Damperli 66 ABL 04 İsuzu NPR 8 Faal Durumda 2011 683.000,00 TL+KDV 20.490,00 TL

2. Satış İhalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminden 1.000,00 TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler.

İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

3. Satış İhalesi: 20/05/2025 Salı günü saat 14:30 da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ilan sırasına göre yapılacaktır.

4. İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri her ihale içinde idareye sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılım başvurusu (dilekçe).

1) Gerçek kişi olması halinde;

Nüfus Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

2) Tüzel kişi olması halinde;

- Ticaret sicil gazetesi.

- İmza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Geçici Teminat ve Şartname bedeli Vakıfbank Yozgat Şubesindeki Birliğimize ait İşletme Müdürlüğü TR70 0001 5001 5800 7286 3913 32 nolu hesabımıza yatırılabilir.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5. 2886 sayılı D.İ.K. 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mustafa Erkut EKİNCİ

Yokab Başkanı