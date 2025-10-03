Kulüp Başkanı Ceren Duman, yaptığı açıklamada, Yozgatlı vatandaşları maça davet ederek takımlarına destek olmalarını istedi.

Duman, “Seyircimizin coşkusu ve desteği, oyuncularımızın motivasyonunu artıracak ve sahada daha güçlü bir performans sergilemelerini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Duman, Yozgat’ta hentbol sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür maçların önemine değinerek, spora ilgi duyan tüm vatandaşların salonda yerini almasını istedi.

Takım antrenörleri, Kastamonu Dinamikspor karşısında başarılı bir oyun ortaya koymak için hazırlıklarını tamamladı.

Oyuncuların maç öncesi motivasyonlarının yüksek olduğu ve teknik ekibin strateji çalışmalarını tamamladığı bildirildi.