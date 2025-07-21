Kars Yozgat Kaç Kilometre?

Kars Yozgat arası yaklaşık olarak 865 Kilometre mesafededir.

Kars Yozgat Arası Kaç Saat?

Kars Yozgat arası yolculuk yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 8 saat 20 dakika sürmektedir.

Kars Yozgat Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Kars Yozgat arası otobüsle ortalama 12 saat 22 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Kars Yozgat Arası Yakıt Hesaplama

Kars ile Yozgat arasında kişisel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir. Bu sayfada bu güzergah için yakıt tüketimi ve maliyeti ile ilgili detayları bulacaksınız.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 865 Kilometrelik Kars Yozgat mesafesi için 56,2 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 2.879 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 51,9 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 2.779 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 67.5 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 1.738 ₺ olacaktır.