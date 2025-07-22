Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildir. Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçeleri ise Karadeniz Bölgesinde kalır.

Yozgat Nüfusu

Yozgat ili nüfusu 419.095'tir. Bu nüfusun %76,35'i şehirlerde yaşamaktadır ilin yüzölçümü 13.690 km²'dir. İlde km²'ye 31 kişi kalmaktadır.

Bugünkü Yozgat ili bölgesi ve komşu yörelerin Osmanlı Türkleri zamanında verilen adıdır. Burası Osmanlı’dan önce Moğol topluluğunun yaşadığı bir ildir. Ankara Savaşı'ndan daha sonra Türkistan hakanı Timur, burada bulunan Türk ve Moğol topluluklarını Orta Asya'ya göndermiştir. 15. asrın ilk zamanlarında Boz-Ok Türkmenleri, Dulkadırlı Türkmenleri adıyla burayı yurt olarak kurdular.

Plato yüzeyini parçalayan vadi tabanlarında ve çukur bölgelerde alüvyal ovalar oluşum sağlamıştır. Yozgat ili, İç Anadolu Bölgesi'ndeki en geniş plato bölgelerinden olan “Bozok Platosu” üzerinde bulumaktadır.