Yozgat Kahramanmaraş Kaç Kilometre?

Yozgat Kahramanmaraş arası yaklaşık olarak toplam 405 Kilometre mesafededir.

Yozgat Kahramanmaraş Arası Kaç Saat?

Yozgat Kahramanmaraş yolculuğu, yol ve trafik durumuna bağlı olarak ortalama 4 saat 10 dakika sürmektedir. Ancak yol durumu, trafik yoğunluğu ve seçilen güzergâh bu süreyi etkileyebilir.

Yozgat Kahramanmaraş Arası Otobüsle Kaç Saat Sürer?

Yozgat Kahramanmaraş arası otobüsle ortalama 6 saat 37 dk sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, mola sayısı ve güzergaha göre değişebilir.

Yozgat Kahramanmaraş Arası Yakıt Hesaplama

Yozgat ile Kahramanmaraş arasında özel aracınızla seyahat etmeyi planlıyorsanız, "Yakıt maliyeti ne kadar olur?" sorusu aklınıza gelebilir aşağıda bulunan bilgiler size bu konuda yardımcı olabilir.

Benzinli Araç Maliyeti

Benzinli bir araçla 405 Kilometrelik Yozgat Kahramanmaraş mesafesi için 26,3 Litre yakıt harcarsınız. Güncel benzin fiyatlarına göre maliyetiniz 1.348 ₺ olur.

Dizel Araç Maliyeti

Dizel bir aracınız varsa aynı karayolu mesafesinde 24,3 Litre yakıt tüketirsiniz. Yakıt maliyetiniz ise 1.301 ₺ olur.

LPG'li Araç Maliyeti

Eğer aracınızda LPG kullanıyorsanız, aynı yol güzergahını geçerken yaklaşık olarak 31.6 litre LPG tüketeceksiniz. Size maliyeti de 814 ₺ olacaktır.