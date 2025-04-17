Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı Judown Milli Takımı, 20-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası hazırlık kampını Yozgat’ta gerçekleştirecek.

Yozgat Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenecek kamp organizasyonunda, milli sporcular Yozgat’ta ağırlanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizde böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özel misafirlerimizi Yozgat’ta ağırlamaktan onur duyacağız" ifadelerine yer verildi.