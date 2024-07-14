Saraykent ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Saraykent ilçesi Karapınar Mahallesinde ekiplerce gerçekleştirilen devriye sırasında yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilen Kızıl Şahin, sağlığına kavuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca doğal yaşam alanına bırakıldı.

Konu ile ilgili jandarma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Saraykent ilçesi Karapınar Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yaralı halde bulunan Kızıl Şahinin, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavisinin tamamlanmasına müteakip 14 Temmuz 2024 günü Saraykent İlçe Jandarma sorumluk sahasında bulunan doğal yaşam alanına bırakılmıştır” denildi.