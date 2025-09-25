Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak Çandır mevkiinde yaralı bir tilkiye müdahale etti.

Jandarma önleyici kolluk devriyesi sırasında aracın çarpmasından kaynaklandığı değerlendirilen tilki türü yaban hayvanına rastlandı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timince bulunduğu yerden alınan yaralı tilki, tedavisinin yapılması için Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimlerine teslim edildi.

Jandarma yetkilileri, doğaya ve yaban hayatına yönelik bu tür müdahalelerin devam edeceğini belirtti.