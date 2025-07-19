Etkinlikte, sürücülere yaptıkları kural ihlallerinin doğurabileceği kazalar ve bu kazalardaki hukuki sorumlulukları anlatıldı.

Eğitim sırasında, traktörlerin karıştığı trafik kazalarında en çok karşılaşılan kural ihlalleri detaylı şekilde açıklandı. Jandarma ekipleri, özellikle sürücülerin can güvenliği açısından almaları gereken önlemleri vurguladı.

Eğitimde, traktörlerde koruma çerçevesi (ROPS) kullanımının önemi ile görünürlüğü artıran reflektörlerin doğru kullanımı da anlatıldı. Yetkililer, bu ekipmanların hem sürücü hem de çevredeki insanlar için hayati önem taşıdığını belirtti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.