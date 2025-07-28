Seminerde, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, resmi ve özel araçlarla karışılan trafik kazalarının önlenmesi, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması, yol hipnozu, hız körlüğü gibi konular hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca genel trafik kuralları üzerine detaylı sunum gerçekleştirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, benzer faaliyetlerin sürdürüleceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Trafik güvenliğinin sağlanması ile can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir.”